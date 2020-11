Mir está a um pódio do título mundial

Joan Mir (Suzuki) está a um pequeno passo de se sagrar campeão mundial de MotoGP pela primeira vez. O_piloto espanhol pode vencer de forma antecipada o troféu, já este fim de semana, no Grande Prémio da Comunidade Valenciana, a 13.ª e penúltima corrida da temporada 2020. Com 37 pontos de vantagem sobre o francês Fabio Quartararo (Yamaha) e o companheiro de equipa e compatriota Álex Rins (Suzuki), há vários cenários que podem entregar já o título a Mir. O espanhol sabe que se terminar a etapa espanhola no pódio, independentemente do que façam os adversários, torna-se o sucessor do espanhol Marc Márquez (Honda). Mesmo sem pontuar, Mir pode ser campeão: para verificar-se este cenário, Quartararo e Rins não podem ir além do quinto lugar, Viñales não pode fazer melhor que quarto e nem Morbidelli nem Dovizioso podem passar do terceiro.

O campeão mundial de Moto3 em 2017 tenta chegar a Portugal já como o novo campeão da categoria-rainha do motociclismo, depois de ter vencido pela primeira vez, na ronda anterior, o GP da Europa (12.ª etapa), também disputado no Circuito Ricardo Tormo. Recorde-se que a prova vai ser encerrada no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, no próximo dia 22 de novembro. Miguel Oliveira (KTM Tech 3), atual 10.º classificado na geral (90 pontos), prepara-se para fechar a temporada em ‘casa’, depois de um ano histórico. Aconteça o que acontecer nas últimas duas rondas, o almadense já sabe que vai terminar a sua segunda temporada em MotoGP com pelo menos um triunfo inédito, alcançado no GP da Estíria (Áustria), em agosto último. Em 2021, Oliveira vai estar na equipa oficial da KTM, depois de duas temporadas pela Tech 3, equipa-satélite do construtor austríaco.