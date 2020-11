Vida

15 de novembro 2020

Ljubomir Stanisic deixa agradecimento especial à polícia após protesto no Rossio

"Obrigado a todos os que levantaram o c* do sofá e juntaram a sua à nossa voz, mas um agradecimento especial à polícia - e ao superintendente Domingos Antunes - por levar a democracia e os seus valores à risca", escreveu no Instagram.