Donnie Wahlberg deixa gorjeta de dois mil dólares a empregada de restaurante

Empregada dividiu dinheiro com os colegas.

O ator Donnie Wahlberg deixou a uma empregada de um restaurante uma gorjeta de 2.020 dólares (quase dois mil euros) em Plymouth, no estado do Massachusetts, EUA.

O generoso gesto do ator foi partilhado na conta de Instagram do Marshland Restaurant's: "Um agradecimento muito especial ao nosso amigo Donnie Wahlberg", lê-se na legenda da fotografia do recibo da refeição.

O proprietário restaurante, mais tarde, disse à revista People que a empregada dividiu a gorjeta com os restantes colegas de trabalho.

"O Donnie já esteve aqui antes e pergunta sempre por ela”, afirmou, dizendo que Denise sabe sempre o que o ator quer comer.

"Quando ele saiu, disse apenas: 'Denise, está tudo bem. O pagamento está na mesa'", revelou. "Ela diz sempre que ele dá gorjetas muitos boas, mas ficou de queixo caído quando viu aquela gorjeta. Ela foi muito generosa. Dividiu a gorjeta com os outros empregados", contou.