Casas para colonos é "golpe letal" na paz entre Israel e Palestina

A construção de centenas de casas para colonos em Israel é “um golpe letal nas perspetivas de paz e na possibilidade de uma solução de dois Estados”, disse a organização Peace Now.

De acordo com a organização não-governamental, Israel está a avançar na construção de habitações num bairro de Jerusalém. Em causa está um concurso para mais de 1200 novas casas na área de Givat.

"Este concurso ainda pode ser interrompido. Esperamos que aqueles neste Governo que ainda têm algum senso de responsabilidade pelo nosso futuro façam o que puderem para cancelar o concurso antes que as propostas sejam apresentadas", pediu a organização.

A medida pode testar os laços com o próximo governo dos Estados Unidos da América, do presidente eleito Joe Biden, que deve adotar uma postura mais firme contra a expansão dos assentamentos israelitas, após quatro anos de uma política mais branda durante a liderança do presidente Donald Trump.