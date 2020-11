Áustria lança campanha de testes em larga escala

No sábado, já tinha sido anunciado o reforço das medidas e que passam pelo recolher obrigatório que vai ser alargado e passará a aplicar-se durante todo o dia.

A Áustria vai realizar uma campanha de testes à Covid-19 em grande escala, na tentativa de encurtar o segundo confinamento que vai começar na terça-feira, afirmou ontem chanceler do Governo de Viena, Sebastian Kurz.

No sábado, já tinha sido anunciado o reforço das medidas e que passam pelo recolher obrigatório que vai ser alargado e passará a aplicar-se durante todo o dia. As lojas e serviços não essenciais vão encerrar durante três semanas com exceção de supermercados, farmácias, bancos e correios.

Já as escolas, creches e universidades também vão parar.

Recorde se que a pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.305.039 mortos resultantes de mais de 53,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.