Efemérides de 16 de novembro

2009 A portuguesa Maria Conceição, comissária de bordo, a morar então no Dubai, foi eleita há11 anos a Mulher do Ano pela revista Emirates Woman (Mulher dos Emirados), pela criação do Projeto Dhaka, em 2005, programa que pretendeu "quebrar o ciclo de pobreza" na subdivisão administrativa do Bangladesh.

1532 O navegador e explorador espanhol Francisco Pizarro (1476-1541) capturou há 488 anos o imperador inca Atahualpa (1502-33), no âmbito da conquista do Peru, e seguindo o seu compatriota Hernán Cortés (1485-1547), que dizimara os Aztecas entre1519-21.

1959 Estreou-se há 61 anos, na Broadway, o musical de Rodgers e Hammerstein, Música no Coração, que apareceu em 1964 em filme realizado por Robert Wise (1914-2005) – tratando da história da família austríaca von Trapp, a fugir dos nazis.

1972 Foi realizada há 48 anos a Convenção sobre a Protecção do Património Cultural e Natural no âmbito da UNESCO.

2009 A portuguesa Maria Conceição, comissária de bordo, a morar então no Dubai, foi eleita há11 anos a Mulher do Ano pela revista Emirates Woman (Mulher dos Emirados), pela criação do Projeto Dhaka, em 2005, programa que pretendeu "quebrar o ciclo de pobreza" na subdivisão administrativa do Bangladesh.

2011 O Governo de Pedro Passos Coelho decidiu há 9 anos cortar 4 feriados em Portugal, 2 civis (República e Restauração) e 2 religiosos (Padroeira de Portugal e Corpo de Deus) – entretanto já repostos pelo Executivo de António Costa.

2012 Rosa Mota (n.1958) foi eleita a maior maratonista mundial de todos os tempos, pela Associação Internacional de Maratona.

2015 Começou há 5 anos o julgamento dos activistas angolanos presos um ano antes por contestarem o Regime local, e José Sócrates veio de Évora para prisão domiciliária.

2016 Foi revelado há 4 anos que a Unidade de Transplantes Hepáticos do Hospital Universitário de Coimbra realizou um autotransplante de fígado, uma cirurgia inovadora e rara no Mundo que, basicamente, leva a que o órgão seja operado fora do corpo do doente.