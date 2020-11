A cumprir isolamento profilático, Boris Johnson diz estar "muito bem"

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, encontra-se a cumprir um período de quarentena, desde domingo, depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus. No entanto, o governante diz sentir-se "muito bem", através de um vídeo partilhado pelo próprio nas redes sociais, gravado a partir do seu apartamento em Londres.

Recorde-se que em abril deste ano Boris Johnson foi infetado pela covid-19 e chegou mesmo a ser internado com sintomas graves da doença. Apesar de "estar cheio de anticorpos", visto já ter sido infetado, o primeiro-ministro sublinhou que é preciso cumprir o isolamento profilático.

"Precisamos de impedir a propagação da doença e uma das maneiras de fazer isso é ficar em quarentena por 14 dias quando contactados pelo sistema de deteção e rastreamento de casos”, explicou o primeiro-ministro no Twitter.