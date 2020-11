Vacina da Moderna com quase 95% de eficácia

A empresa de biotecnologia norte-americana Moderna anunciou esta segunda-feira que a vacina que está a desenvolver contra a covid-19 tem 94,5% de eficácia. Os resultados, que chegam uma semana depois da Pfizer anunciar que a sua vacina tem 90% de eficácia, fizeram com que o laboratório admitisse que pretende solicitar a aprovação do uso da vacina já nas próximas semanas.

O ensaio clínico envolveu 30 mil participantes estadunidenses, com metade deles a receber duas doses da vacina, com um intervalo de quatro semanas. O restante grupo recebeu um placebo. A análise foi baseada nos primeiros 95 indivíduos que desenvolveram sintomas de covid-19. Destes 95, apenas cinco dos casos de diagnóstico do vírus ocorreram em pessoas que receberam a vacina, sendo que os outros 90 casos foram diagnosticados em pessoas que receberam o tratamento placebo.

O diretor médico da Moderna, Tal Zaks, em declarações à BBC comentou que “é um grande dia”.