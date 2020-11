Sindicato de Todos os Professores convoca greve de docentes

O Sindicato de Todos os Professores (S.T.O.P.) anunciou, esta segunda-feira, que vai entregar um pré-aviso para a realização de uma greve de docentes entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro. O objetivo do Sindicato é reivindicar "medidas concretas para que os alunos possam aprender em segurança" e "condições de igualdade em todo o país" no que toca ao ensino.

Segundo um comunicado do S.T.O.P., citado pelo Jornal de Notícias, em muitas escolas espalhadas por todo o país "não estão garantidas condições de segurança" tanto para os profissionais, como para os alunos e as suas famílias, numa altura em que Portugal enfrenta uma pandemia mundial provocada pelo aparecimento do novo coronavírus. Para sustentar o seu argumento, o Sindicato menciona que "o grupo etário dos 10 aos 19 anos (idade escolar) é claramente aquele onde o aumento de casos Covid-19 tem sido mais expressivo (um aumento de 142%!)"

A falta de recursos humanos é outra das situações contra a qual o S.T.O.P pretente protestar, visto "milhares de alunos" estarem sem professores e assistentes operacionais desde o início do ano letivo.