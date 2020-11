Depois de testar positivo à covid-19, rapper Jeremih está ligado a ventilador

O rapper tem 33 anos. 50 Cent e Chance The Rapper usaram as redes sociais para pedir aos seus seguidores para rezarem pelo artista.

O cantor Jeremih está hospitalizado nos cuidados intensivos, nos Estados Unidos, depois de ter sido infetado com o novo coronavírus. Segundo o TMZ, o intérprete da música Birthday Sex está ligado a um ventilador.

Vários artistas, como o cantor 50 Cent ou Chance The Rapper, utilizaram as redes sociais para pedir aos fãs que rezem pelo cantor de 33 anos e para alertar os jovens sobre o risco da covid-19. “Isto da covid é sério”, escreveu 50 Cent. Chance The Rapper mostrou a sua crença "nos poderes curativos de Jesus Cristo" e pediu a todos para rezarem pelo cantor.