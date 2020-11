Morreu Larama, polémico ex-concorrente d’A Quinta

Luís Larama, 42 anos, foi encontrado morto em casa, esta segunda-feira, no seu condomínio privado, onde residia há quatro anos, na cidade de Luanda.

Larama ganhou o Big Brother Angola, em 2014, e no ano seguinte, participou no reality show da TVI A Quinta, em 2015, edição que foi vencida por Kelly Baron. Larama foi um concorrente que gerou, na altura, alguma polémica por se envolver em violentas discussões, mas também por mostrar outras atitudes algo caricatas.

Apesar de não se conhecerem ainda as causas da morte, vários órgãos de comunicação social angolanos, como o Portal de Angola, contam que o angolano estava com “dores no estômago” no domingo, mas “não se dirigiu ao hospital” e acabou por falecer na sua habitação.