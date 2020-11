Demi Lovato fala sobre fim de noivado... com humor

A relação e noivado relâmpago de Demi Lovato com Max Ehrich, que começou em maio e terminou em outubro, foi um assunto muito polémico em Hollywood e muitos dos fãs e seguidores da cantora se têm questionado sobre como é que estará esta a lidar com a separação. Bem, parece que de bom humor. Durante a apresentação do People’s Choice Awards, que decorreu este domingo, a artista mencionou logo no início a sua separação em tom de brincadeira.

"Este ano foram os três anos mais longos da minha vida. Não me interpretem mal, começou de uma forma incrível. Estive nos Grammys e cantei o Hino Nacional no Super Bowl. Mas então o COVID apareceu, tudo fechou, e eu acabei por fazer o mesmo que o resto do mundo. Entrei em quarentena e fiquei noiva. Comecei a pintar, fotografar, meditar e testei os limites das pessoas que trabalham no serviço de entregas. Vi sete temporadas de Pretty Little Liars, terminei o meu noivado e fui procurar alienígenas no deserto. Basicamente fiz o mesmo que todos", disse a cantora.

Recorde-se que em outubro, quando o casal anunciou a separação, Max Ehrich foi apanhado a chorar na praia onde pediu a cantora e atriz em casamento. Este chegou mesmo a partilhar uma fotografia no Instagram a chorar.

Até à data, nenhum dos dois revelou o que levou à separação.