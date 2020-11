Hospitais de Coimbra perto de ocupar todas as camas destinadas a internamento de doentes covid-19

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) está perto de preencher o número limite de camas destinado ao internamento de doentes com coronavírus e previsto no Plano de Contingência, avançou fonte hospitalar à agência Lusa.

Existem apenas sete camas disponíveis na enfermaria dedicada a infetados com covid-19 no CHUC. No total, estão ocupadas 83 camas com infetados. Em unidades de cuidados intensivos, estão internadas 17 pessoas, sendo que o nível II do Plano de Contingência tem previstas, no total, 49 camas. Em relação ao número de profissionais de saúde infetados com covid-19, o CHUC não fornece dados.

“Estamos no quinto e último nível do Plano de Contingência e, quando o número de camas total (90) for alcançado, a atividade hospitalar programada será afetada”, adiantou a mesma fonte.

Esta segunda-feira, soube-se que o Hospital de São João, no Porto, pode estar a cinco dias de deixar de conseguir dar resposta nos cuidados intensivos. O Hospital e Santa Maria, em Lisboa, também já alertou que está “quase em esgotamento de recursos”.