Itália regista queda no número de óbitos e contágios de covid-19

País continua acima das 500 mortes diárias, mas números são mais baixos do que nos últimos dias. Os novos contágios ficaram abaixo dos 30.00 pela primeira vez em sete dias.

As autoridades de saúde italianas atualizaram o número de óbitos por covid-19 para 45.733, dos quais 504 foram registados nas últimas 24 horas.

Os dados demonstram uma ligeira descida em relação ao balanço anterior quando foram reportadas 546 mortes devido ao coronavírus, mas há sete dias que o número não baixa das cinco centenas de vítimas mortais.

Em relação às novas infeções, foram contabilizados mais 27.354 casos, ou seja pela primeira vez em sete dias, houve menos de 30.000 contágios diários. No total, foram confirmados, desde o início da pandemia, 1.205.881 de diagnósticos positivos.

Atualmente, estão hospitalizados 32.536 infetados, mais 489 do que no balanço anterior, 3.492 – mais 70 do que ontem - encontram-se nos cuidados intensivos.

Por outro lado, o número de recuperados deu um salto significativo também nas últimas 24 horas, com mais 21.554 pessoas a deixarem de ter a doença ativa, aumentando para 442.364 o total de doentes dados como curados.