Espanha soma 38.273 novos contágios e 484 mortes por covid-19

Espanha registou no fim de semana mais 38.273 casos de covid-19, elevando para 1.496.864 o total de contágios registados desde o início da pandemia.

Segundo os dados, divulgados esta segunda-feira pelo Ministério da Saúde espanhol, o país registou, também desde sexta-feira, mais 484 óbitos por covid-19, assim o número de vítimas mortais foi atualizado para 41.253.

Atualmente estão hospitalizados 20.452 dos infetados, mais 1.520 do que no balanço anterior. Nos cuidados intensivos das várias unidades do país encontram-se agora 3.156 doentes.