O caso McCarrick ainda nos surpreende!

No meio de nós

Theodore McCarrick foi um dos cardeais mais influentes dos Estados Unidos da América afastado aos 88 do seu cardinalato, das suas funções de bispo e ainda de padre. Este homem passará o que lhe resta da sua vida em oração e afastado da vida pública.

O que está por detrás desta decisão tão drástica? Décadas de abusos de poder e de abusos sexuais que nunca chegaram a ser detetados durante os processos que fizeram dele bispo auxiliar, bispo titular de Washington e por fim cardeal.

Depois de ter havido denúncias que remontam aos anos setenta, mas também mais atuais, e tomada a decisão de afastar o cardeal de todas as funções eclesiásticas, o Papa Francisco pediu um relatório que trouxesse à luz os problemas que ocorreram para que nunca se tivesse percebido os desvios e abusos levados a cabo por Theodore McCarrick.

O relatório feito ao longo de dois anos e que reúne todo o processo de elevação ao episcopado e ao cardinalato deste homem foi tornado público pela Santa Sé, de forma que a opinião pública perceba que a Igreja Católica não tem nada a esconder, nem mesmo as suas falhas mais terríveis.

O que revelaram estes relatórios? O que todos sabíamos já! Houve falhas!

O relatório explica a história das virtudes e das falhas que são inerentes aos processos de nomeação de bispos e de cardeais. É um processo meticuloso que obriga as autoridades da Igreja a escutarem centenas de pessoas para se pronunciarem sobre o candidato.

É verdade que já nos anos noventa houve rumores que se apontavam sobre os abusos sexuais de Theodore McCarrick! É verdade que houve algumas indicações contrárias à sua nomeação para bispo de Washington! Mas também é verdade que a maioria das coisas que foram aparecendo era, então, meras conversas de corredor sem quaisquer fundamentos com provas.

Claro que se na altura se soubesse o que hoje se sabe, nunca se teria deixado chegar a bispo alguém daquela envergadura. Mas, claro, na altura não se sabia o que se sabe hoje e nós temos sempre a tentação de julgar os acontecimentos passados com o conhecimento que possuímos hoje.

Podem-se mudar todos os processos e apontar todos os problemas e falhas dos processos para bispos, mas nunca serão processos isentos de falhas, porque não são processos matemáticos, mas que existem algo que às vezes nos falta a todos: a verdade!

Se não há verdade de todas as partes, não se pode nunca erradicar a mentira dentro de qualquer que seja a instituição.

A primeira coisa que noto é o seguinte: há mais de vinte anos que os Estados Unidos da América criaram comissões de investigação sobre pedofilia e de ajuda às vitimas, principalmente depois do caso de Boston. Porém, o caso de McCarrick só eclodiu quando este tinha 88 anos com o testemunho de uma vítima.

Quando se pensa que se tem a casa arrumada com a criação de inúmeras comissões e estruturas e demais programas e projetos de combate à pedofilia, mesmo assim, ainda aparecem casos novos, mas antigos.

Todos temos de compreender que a maturidade que se exige a uma vítima para que consiga falar sobre estes assuntos leva o seu tempo e não podemos exigir nada. Cada pessoa tem o seu tempo e a sua hora para se sentir confortável a denunciar os abusos de que foram vítimas.

Este facto leva também a que as instituições continuem ainda sem a posse total do conhecimento dos problemas que foram criados no passado.

A coisa que noto neste processo está expresso numa carta assinada pelo próprio e dirigida ao secretário do Papa João Paulo II em que McCarrick sob compromisso de honra jura nunca ter tido relações sexuais com quem quer que seja.

Isto veio a revelar-se mentira… E contra as mentiras, não há estrutura que nos valha em nenhuma instituição do mundo.