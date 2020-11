Casos de covid-19 adiam primeira missão de navio de investigação Mário Ruivo

A cerimónia de lançamento das missões oceanográficas do navio de investigação Mário Ruivo, previsto para esta terça-feira, foi adiada, depois de terem sido detetados casos de covid-19 em “alguns elementos da tripulação do navio”, informou o Ministério do Mar, através de comunicado divulgado esta segunda-feira.

"O Ministério do Mar faz votos de rápida recuperação aos tripulantes contaminados e está firmemente empenhado no início das missões deste navio tão importante para a investigação nacional do mar português, contribuindo para um maior conhecimento científico, políticas mais informadas e, consequentemente, uma gestão mais eficaz e eficiente dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional e respetivos recursos naturais", lê-se no comunicado da tutela.

“A primeira campanha, programada para começar no dia 18, e que será iniciada tão cedo quanto possível, é a demersal, com duração de 30 dias, na Costa Continental Portuguesa, para recolha de dados sobre a distribuição geográfica, índices de abundância/biomassa e de recrutamento de pescada, carapau e outras espécies demersais”, anuncia ainda o ministério.

As principais valências do navio Mário Ruivo são a investigação ambiental, geofísica e capacidade para a operar veículos submarinos operados remotamente ou ROV (veículos operados remotamente) incluindo o ROV Luso, propriedade da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC).