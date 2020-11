Efemérides de 17 de novembro

1717 Foi colocada há 203 anos a primeira pedra do Palácio-Convento de Mafra, por iniciativa de D. João V (1689-1750, a reinar desde 1706), tendo o edifício sido declarado monumento nacional em 1910.

1903 Realizou-se há 117 anos o primeiro voo de uma aeronave, com motor próprio, executado pelos pioneiros da aviação comercial, irmãos Wright (que viveram na 2ª metade do Séc. XIX e na 1ª do XX), na Carolina do Norte, EUA.

1910 O Governo provisório da República determinou há 110 anos que A Portuguesa, composta por Alfredo Keil (música) e Henrique Lopes de Mendonça (letra), famosa na época do Ultimato Inglês, passasse a ser o Hino Nacional, o que continua a acontecer por determinação da Constituição em vigor.

1969 O Governo de Marcello Caetano (1906-80, chefe do Executivo como sucessor de Salazar entre 68-74) mudou há 51 anos o nome da odiada polícia política PIDE para DGS, mas mantiveram-se-lhe as funções repressivas.

1989 Começou há 31 anos a Revolução de Veludo na então ainda existente Checoslováquia, após violenta repressão policial a uma manifestação estudantil, em Praga – embora tenha sido considerada uma das mais importantes Revoluções políticas do ano, pela sua pacificidade.

2011 O Tribunal da Relação de Lisboa recusou há 9 anos a extradição do cidadão português nascido nos EUA George Wright (n.1943), condenado naquele país por assassinato em 1960 (tendo escapado em 72, e vivido anos na Guiné Bissau).

2016 O Conselho de Ministros aprovou há 4 anos o novo regime comum de acesso às reformas dos militares e polícias que uniformiza as condições e regras de atribuição e cálculo das pensões de reforma e de velhice a estes profissionais.

2018 Em França, surgiram há 2 anos as primeiras manifestações dos "coletes amarelos", movimento social de protesto que surge pela subida do preço dos carburantes e a perda de poder aquisitivo.