Dwayne Johnson obrigou a parar filmagens depois de perceber que não cabia num Porsche Taycan

Carro foi importado propositadamente da Alemanha para os Estados Unidos... mas o ator 'estragou' os planos do realizador.

Com quase dois metros de altura e um corpo musculado, Dwayne Johson levou a que as filmagens de Red Notice, uma das produções mais aguardadas da Netflix, fossem interrompidas: tudo porque não coube num Porsche Taycan.

O episódio foi partilhado pelo próprio nas redes sociais. Segundo o ator, todo o cenário estava pronto para uma “perseguição insana”. No entanto, na hora dos ensaios, Dwayne Johnson percebeu que não cabia no automóvel, que tinha chegado propositadamente da Alemanha para as filmagens.

"Adivinhem quem é demasiado grande para entrar num Porsche Taycan?", questionou o ator no Instagram, relembrando os custos de importar o carro para os Estados Unidos apenas para o filme, realizado por Rawson Marshall Thurber.

"Após 15 segundos de um silêncio desconfortável, eu, Rawson e toda a equipa de filmagem começámos a rir às gargalhadas!", contou, depois de dizer que as suas costas eram “demasiado largas”.

O ator revelou ainda que, no fim, a equipa mostrou “agilidade” e rapidamente arranjaram uma solução. O resultado só poderá ser visto na Netflix, no próximo ano.