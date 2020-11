Detido por violar as quatro filhas menores centenas de vezes em Lisboa

Suspeito aproveitava-se da "ascendência" e proximidade que tinha com as crianças para consumar os crimes.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem, de 55 anos, por fortes indícios da prática de mais de 200 crimes de violação e um crime de abuso sexual de crianças, todos na sua forma agravada. As vítimas são filhas do suspeito.

Num comunicado emitido esta terça-feira, a PJ revela que os factos foram cometidos desde 2007 até ao presente ano, “vitimando, sucessivamente e com elevada frequência, as quatro filhas menores do agressor”.

“Os crimes ocorreram no interior da residência partilhada pelas vítimas e pelo presumível autor, o qual aproveitava a ascendência e a proximidade com as crianças para consumar as graves condutas abusivas”, explica a autoridade.

O detido tem antecedentes criminais por falsificação de documentos e foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.