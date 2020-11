Vacina da Pfizer pode começar a ser distribuída de forma gratuita no início do ano em França

O ministro da Saúde da França, Olivier Véran, falou, esta terça-feira, sobre a vacina da Pfizer, que a empresa diz ter mais de 90% de eficácia contra o novo coronavírus, e disse que caso esta se venha a mostrar segura será distribuída de forma gratuita a partir do início do próximo ano no país. "Se forem validadas, teremos as primeiras vacinas no início do ano”, disse Véran, em declarações ao canal BFMTV.

O ministro disse acreditar que a Pfizer irá transmitir os dados da experiência às agências de saúde no espaço de três semanas para serem examinados, o que irá oferecer a possibilidade de a vacina ser distribuída a partir de janeiro.

Véran disse ainda, durante as declarações, que a Comissão Europeia já fez uma pré-encomenda da vacina da empresa norte-americana e é esperado que França receba o equivalente a cerca de 30 milhões de doses.