Sara Sampaio é acusada de tratar mal o seu cão por recusar dar-lhe comida. Modelo já respondeu às críticas

A modelo Sara Sampaio foi alvo de uma polémica nas redes sociais, após ter partilhado um vídeo com o seu cão no Instagram. No passado domingo, a portuguesa partilhou um vídeo onde está a comer e se pode ver o seu cão a pedir-lhe comida, algo que a modelo nega. Esta atitude fez com que vários seguidores a apelidassem de "insensível" e "má pessoa".

Sara Sampaio não perdeu tempo para se defender e disse que ao negar comida ao seu animal de estimação não estava a ser "má" com o cão mas sim a educá-lo. "Não se preocupem, ele recebe muito, muito amor e comida. Mas não posso recompensar um comportamento que não é bom, porque ele está a pedir comida que não pode comer. Sim, ele é muito fofo quando faz isto, e muitas vezes eu dou, porque ele é muito giro, e às vezes nem eu consigo resistir." explicou através de um vídeo partilhado nos Stories do seu Instagram.