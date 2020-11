Suspeito de matar homem à facada em Paredes detido

Homem estava em fuga desde a noite do crime.

O principal suspeito de ter matado um homem à facada, este domingo à noite, em Paredes, foi detido esta terça-feira pela Polícia Judiciária (PJ).

Segundo o Correio da Manhã, o homem estava em fuga desde a noite do crime, que terá ocorrido num ajuste de contas relacionado com tráfico de droga.

A vítima, um homem de 36 anos, combinou encontrar-se com o agressor no domingo, acompanhada de um amigo. O homem acabou por ser esfaqueado no peito na sequência de um alegado desentendimento e o agressor colocou-se em fuga.

Antes de ser detido, o homem tinha sido visto por populares na manhã de segunda-feira junto ao local do crime.