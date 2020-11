Vhils homenageia Saramago no dia em que o escritor celebraria 98 anos de idade

O artista Alexandre Farto, mais conhecido como Vhils, partilhou, esta segunda-feira, um vídeo da sua obra de arte mais recente, o rosto do José Saramago esculpido num pontão, junto ao mar, na Lourinhã, no dia em que o escritor celebraria os seus 98 anos de idade.

No vídeo que partilhou no Facebook e no Instagram, Vhils mostrou o seu trabalho de homenagem ao vencedor do Nobel da Literatura e partilhou ainda uma citação de um dos romances de Saramago na legenda. "Quantas vezes, para mudar a vida, precisamos da vida inteira, pensamos tanto, tomamos balanço e hesitamos, depois voltamos ao princípio, tornamos a pensar e a pensar, deslocamo-nos nas calhas do tempo com um movimento circular, como os espojinhos que atravessam o campo levantando poeira, folhas secas, insignificâncias, que para mais não lhes chegam as forças, bem melhor seria vivermos em terra de tufões”, pode ler-se.

Os seguidores do artista encheram a caixa de comentários da publicação de elogios ao artista, ao seu trabalho e ao próprio Saramago.