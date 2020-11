Modelo brasileira diz ter recebido 'like' de Papa Francisco em foto provocadora

O 'like' foi entretanto retirado e não se sabe quem gere a conta do Papa Francisco

A modelo brasileira Natalia Gabribotto, 27 anos, partilhou com os seus seguidores que a conta de Instagram do Papa Francisco, que pode não ser diretamente gerida pelo sumo pontífice, deixou um 'gosto' numa fotografia, na qual aparece com pouca roupa, numa espécie de farda escolar provocadora.

Apesar de o 'gosto' ter sido removido e ter aparecido no meio de outros 133 mil likes, parece não ter escapado aos olhos da modelo, mas também ao de outros utilizadores, que entretanto já partilharam alguns prints daquilo que se terá passado.

Na fotografia, Natalia aparece com um top e saia curtos e suspensórios, encostada a um cacifo no corredor de uma escola. Apesar de não se saber quem está por detrás da conta do Papa Francisco, as redes sociais não perderam tempo em brincar com a situação, incluindo a própria modelo. “Pelo menos vou para o céu”, “Já volto no meu caminho para o Vaticano”, “Se o Papa Francisco queria o meu site, então vocês também deveriam”, foram alguns dos tweets publicados pela modelo.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

Brb on my way to the Vatican 🙏🏼 — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020