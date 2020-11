Marcelo condecora Alice Vieira e Jorge Palma

O Presidente da República condecorou, esta terça-feira à tarde, Alice Vieira e Jorge Palma, bem como António Variações, a título póstumo.

Alice Vieira, escritora e jornalista, foi condecorada como Grande-Oficial da Ordem da Instrução Pública, que reconhece "altos serviços prestados à causa da educação e do ensino".

Há quarenta anos que Alice Vieira escreve, nomeadamente no género infanto-juvenil, tendo também publicado poesia e romance para adultos. Em 1997, a escritora foi também condecorada pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, com a Ordem do Mérito, no grau de Comendadora, juntamente com outras 31 mulheres, no Dia Internacional da Mulher.

Jorge Palma, que completou 70 anos de vida e 45 anos desde a publicação do álbum “Com uma viagem na palma da mão”, recebeu a condecoração da Ordem do Infante D. Henrique, no grau de Comendador.

Já em setembro, a voz por trás de temas clássicos da música portuguesa como “Frágil” ou “Deixa-me rir” recebeu a medalha de mérito cultural da cidade de Lisboa, no concerto que celebrava o seu 70º aniversário. Na altura, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontrava na plateia, subiu a palco para homenagear Jorge Palma, deixando a promessa que “a seguir vai ser a homenagem nacional”, momento que agora se comprova.

Em jeito póstumo, António Variações, que faria este ano 76 anos, foi também homenageado pelo Presidente da República, com o título de comendador da Ordem do Infante D. Henrique, tendo a distinção sido recebida por Jaime Ribeiro, um dos irmãos do músico.

Apesar de ter deixado tão só dois LP’s editados – “Anjo da Guarda” (1983) e “Dar e Receber” (1984) – o artista minhoto é um must da música portuguesa, percorrendo o seu legado os anos, até ao presente. A sua vida deu mote ao filme “Variações”, de João Maia, estreado em 2019.