Itália não registava um número de óbitos diário tão elevado desde abril

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 31.191 casos de covid-19 em Itália, um número que comparativamente aos dados de segunda-feira representa uma subida - foram registados 27.354 casos ontem. Desde o início da pandemia já foram confirmados 1.238.072 casos do novo coronavírus no país.

As autoridades de saúde italianas afirmam que o aumento diário de casos se deve ao aumento do número de testes de despiste à covi-19. Foram realizados 208.458 testes no espaço de 24 hora\s, mais 55.795 do que ontem, quando foram feitos 152.663 testes.

O número de óbitos diários também voltou a subir nas últimas 24 horas. Foram registados 731 óbitos esta terça-feira, o maior registo diário desde abril. No total, já morreram 46.464 pessoas por covid-19 em Itália.

Por outro lado, já recuperaram, no total, 457.798 pessoas, um aumento de 15.434 em relação à véspera.

O número de casos ativos é agora de 733.810, mais 16.026 em relação ao dia anterior.