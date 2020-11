FIFA apela à participação dos países árabes na competição de teste para o Mundial em Doha

O site desportivo WinWin avança que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, enviou oficialmente um convite às seleções dos países árabes para participarem no torneio oficial, que se irá realizar em dezembro de 2021 em Doha.

Sublinhe-se que o torneio das nações árabes tem o objetivo de testar as capacidades do Qatar um ano antes do Mundial 2022.

A competição, realizada sob a égide da FIFA, será disputada em seis estádios, tendo o maior capacidade para 60 mil adeptos.