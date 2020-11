Prisão preventiva para suspeito de matar pai e irmã grávida em Torres Vedras

Xavier Damião, de 28 anos, "prestou declarações e assumiu a prática dos factos" no tribunal de Torres Vedras

O homem suspeito de ter matado a irmã grávida e o pai em Torres Vedras, no sábado, ficou esta terça-feira em prisão preventiva depois de ter sido ouvido em tribunal.

o suspeito fica em “prisão preventiva, por considerar que existe perigo de fuga, perigo de continuação da atividade criminosa e de perturbação da ordem e tranquilidade públicas", informou o tribunal de Torres Vedras.

Segundo o tribunal, Xavier Damião, de 28 anos, “prestou declarações e assumiu a prática dos factos”.

Segundo adiantou à Lusa uma fonte ligada ao processo, o suspeito vai cumprir a prisão preventiva no estabelecimento prisional do Linhó, no concelho de Cascais.

Recorde-se que Xavier Damião foi detido na madrugada de segunda-feira, na Amadora, sob suspeita do homicídio da irmã, de 37 anos, e do pai, na casa dos 60 anos, encontrados mortos no sábado, em Santa Cruz, concelho de Torres Vedras.