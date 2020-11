Efemérides de 18 de Novembro

1626 A Basílica de São Pedro, o maior e mais importante monumento do catolicismo, em Roma, no Vaticano, foi consagrada há 394 anos pelo Papa Urbano VIII, construída no mesmo sítio onde estivera a velha Basílica com o mesmo nome e a primeira Igreja Católica do Imperador Constantino de Roma.

1783 Foi criada há 237 anos a Lotaria Nacional, pela Misericórdia de Lisboa, concedendo 12% dos lucros aos Hospitais Reais dos Enfermos e dos Expostos.

1928 Estreou-se, em Nova Iorque, há 92 anos, o primeiro filme animado sonoro Steamboat Willie, com Mickey Mouse, de Walt Disney.

1929 D. Manuel Gonçalves Cerejeira (1888-1977) foi designado há 91 anos Cardeal Patriarca de Lisboa, funções que exerceu até 1971.

1936 A Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini (ambos os líderes que provocaram a II Guerra e sucumbiram no seu final, em 1945) reconheceram há 84 anos o Governo espanhol do ditador Francisco Franco (que tanto ajudaram a afirmar-se no Poder, perante a passividade geral).

1976 O Parlamento espanhol aprovou há 44 anos a transição para a democracia, após 37 de ditadura franquista.

1981 O Presidente norte-americano Ronald Reagan (1911-2004, em funções entre 1981-89) propôs há 39 anos que a NATO renuncie à instalação de novas armas nucleares, em troca do desmantelamento dos mísseis soviéticos S-20, SS-4 e SS-5.

1985 Foi publicada há 35 anos a primeira edição da banda desenhada/história em quadrinhos de Calvin and Hobbes, de Bill Wattrerson, que rapidamente se tornou um fenómeno global, vindo a ser durante muito tempo a BD da última página do português Público.

2004 A equipa de comissários de Durão Barroso (n.1956) foi eleita há 16 anos no Parlamento Europeu por 449 votos contra 149 e 82 abstenções.

2005 Uma explosão atingiu há 15 anos a patrulha da missão portuguesa no Afeganistão e causou a morte de um militar.

2006 O então primeiro-ministro britânico, Tony Blair, admitiu pela primeira vez, há 14 anos, que a invasão do Iraque por tropas inglesas e norte-americanas foi um desastre.

2010 A Irlanda aceitou há 10 anos "plano de contingência" para a Banca.

2016 Um grupo de cardeais manifestou publicamente preocupação há 4 anos com os ensinamentos do papa Francisco, acusando o pontífice de heresia.

2017 Investigadores concluíram há 3 anos que nos dias anteriores à votação do referendo sobre o Brexit, centenas de contas falsas no Twitter com origem russa tentaram influenciar a decisão da saída do Reino Unido da União Europeia.

2019 Os EUA deixaram há 1 ano de considerar ilegais os assentamentos israelitas na Cisjordânia.