Alemanha regista segundo maior número diário de óbitos por covid-19 desde o início da pandemia

Nas últimas 24 horas foram confirmados 305 óbitos por covid-19 na Alemanha, o segundo maior número de vítimas mortais desde o início da pandemia, segundo o Instituto Robert Koch (RKI).

O maior número de óbitos por covid-19 no país liderado por Angela Merkel foi registado no passado dia 16 de abril. No total, já morreram 13.119 pessoas infetadas com o novo coronavírus na Alemanha.

Foram ainda registados mais 17.561 casos desde ontem, uma descida significativa em relação aos dados de ontem. No total, já foram infetadas 833.307 pessoas com covid-19 no país.

No início do mês, o Governo alemão decretou que todos os estabelecimentos em setores da cultura e lazer, como bares e restaurantes, fossem encerrados até dezembro e que definiram um limite no número de pessoas em ajuntamentos: máximo de dez pessoas de duas famílias diferentes.