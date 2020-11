Governo assina 15 contratos para construir ou reabilitar creches

No total, são 915 as vagas abrangidas.

Foram “assinados 15 contratos para a construção ou reabilitação de creches. No total, são 915 as vagas abrangidas. O investimento será de cerca de 11,1 milhões de euros, dos quais 5,9 milhões de euros são suportados por financiamento público”, revela o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, num comunicado emitido esta terça-feira.

285 vagas destinam-se ao município de Paços de Ferreira, Paredes e Vila Nova de Gaia, 252 para os de Almada e Seixal, 246 para os municípios de Loures e Odivelas, 90 para Amares e Vizela, e 42 para Condeixa-a-Nova.

“Estes contratos foram assinados ao abrigo do Programa PARES 2.0, que conta com uma dotação total de 37 milhões de euros e apoia a construção ou reabilitação de creches nos concelhos em que a taxa de cobertura de creche é inferior a 33%”, destaca a tutela.

Para a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, este é um “marco importante”.

“Estes são os primeiros contratos do PARES 2.0 a serem assinados, e inserem-se numa das prioridades assumidas pelo Governo, de alargar o acesso de crianças à creche. Desta forma, assegura-se uma maior conciliação entre a vida profissional e pessoal dos portugueses, nomeadamente nos concelhos onde a taxa de cobertura é mais reduzida”, disse.