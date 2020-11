Vídeo mostra socorrista a salvar cão que caiu em lago congelado na Rússia

Homem partiu o gelo com as mãos para chegar ao animal.

Um socorrista conseguir salvar um cão, que caiu num lago congelado em Nizhny Tagil, na Rússia.

O momento tem sido partilhado por toda a Internet e rapidamente se tornou viral.

As imagens mostram o homem a entrar na água, preso apenas por uma corda que é segurada por outra pessoa, enquanto parte o gelo com as mãos para chegar ao animal.

Segundo testemunhas no local, o cão caiu no lago quando estava a correr atrás de árvores. Antes de pedirem a ajuda dos serviços de emergência, algumas pessoas que presenciaram o incidente tentaram resgatar o animal sozinhas, mas sem sucesso.

A imprensa russa adianta que o animal vivia abandonado nas ruas da cidade, depois da morte do dono.