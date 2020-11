Michael B. Jordan considerado o Homem Mais Sexy do Mundo

O ator Michael B. Jordan foi eleito, esta quarta-feira, o Homem Mais Sexy do Mundo pela revista People.

"Apresentamos o homem mais sexy do mundo de 2020, Michael B. Jordan! Na capa desta semana, o ator de 33 anos abre o jogo sobre família, autoconfiança e o que ele espera quando se trata do amor", anunciou a revista, numa publicação partilhada no Instagram.

O ator norte-americano, que deu vida a Erik Stevens, vilão no filme Pantera Negra, já reagiu e dedicou a conquista à avó.

"A minha avó está a olhar para mim lá do céu e a dizer: 'este é meu bebé'. Obrigado, People, por me nomearem o Homem Mais Sexy do Mundo de 2020", escreveu nas redes sociais.

Os restantes nomes da lista, liderada por Michael B. Jordan, serão revelados mais tarde. Recorde-se que, no ano passado, a distinção foi entregue ao cantor John Legend, e já foi atribuído a figuras públicas como o ator Idris Elba, David Beckham ou Chris Hemsworth.