Detetado primeiro caso de reinfeção de covid-19 em Portugal

Foi detetado o primeiro caso de reinfeção de covid-19 em Portugal. Uma mulher de 48 anos, residente na zona da Grande Lisboa, foi infetada com o novo coronavírus pela segunda vez no espaço de três meses, avançou o Público.

A mulher foi infetada pela primeira vez no início do mês de julho. Passados 15 dias acabou por vencer a doença e testar negativo ao vírus. Agora, no final de outubro, voltou a apresentar sintomas da doença e depois de realizado um novo teste as desconfianças vieram a confirmar-se: Tinha contraído novamente a covid-19.

O caso está a ser estudado pelo médico Germano de Sousa, que diz que a paciente sofreu apenas com sintomas ligeiros da doença. "Em julho, a doente apresentou tosse, febre, dores no corpo e alguma dificuldade respiratória", explicou. No final de outubro, além desses sintomas, também teve perda do olfato. Agora, depois de ter realizado um novo teste de despiste ao vírus, a mulher encontra-se curada.

Germano de Sousa quer sequenciar o genoma do segundo coronavírus que infetou a mulher, para perceber se é uma variante comum do novo vírus ou uma estirpe rara, no entanto, o que resta da amostra utilizada em julho pode impossibilitar a situação e impedir que o caso seja classificado cientificamente como uma reinfeção.