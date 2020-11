Cláudio Ramos diz que se sentiu "esmurrado" com novo livro de Luísa Castel-Branco

Cláudio Ramos foi uma das pessoas que já teve acesso ao livro que Luísa Castel-Branco irá lançar esta sexta-feira. O apresentador falou sobre a obra, com o nome 'Quando eu era pequenina', e confessou que se comoveu com as revelações da amiga.

"O novo livro da Luísa é a prova que nunca conhecemos as pessoas como achamos que as conhecemos. Mesmo que estejam na nossa vida há décadas, como é o caso. Confesso que ao ler partes desta partilha generosa, que Ela faz, senti-me esmurrado algumas vezes. Muitas vezes. É seguramente a partilha mais crua e nua da Luísa com o seu público. Eu sou dos que acha que só assim vale a pena. E este livro vale muito a pena", escreveu o apresentador numa publicação partilhada no Instagram.

Recorde-se que Luísa Castel-Branco já tinha referido que o livro resultou de um processo de escrita “doloroso”, que funcionou como uma “terapia de sentimentos”.