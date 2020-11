Irmã de Kate Moss assume-se como pansexual

Charlotte Moss, mais conhecida como Lottie Mosss, utilizou as redes sociais para falar sobre a sua orientação sexual.

"Bem, sou pansexual, então eu realmente não me importo com nenhum género. Isto muda todos os dias e depende de quem eu encontro", afirmou a irmã de Kate Moss, de 22 anos.

De realçar que alguém que se assume como pansexual tem uma atração sexual, romântica ou emocional em relação às pessoas, independentemente do sexo ou identidade de género.

Os fãs decidiram questionar, no entanto, se a modelo se sente menos confortável com homens ou mulheres. Lottie respondeu que “definitivamente” está menos confortável num relacionamento com um homem.