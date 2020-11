Número de doentes em Cuidados Intensivos sobe há quatro dias consecutivos

Portugal registou esta quarta-feira mais 5. 891 novos casos de covid-19. O país soma agora um total acumulado de 236.015 infetados desde o início da pandemia.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira revela ainda que, nas últimas 24 horas, morreram mais 79 pessoas por covid-19. O país regista assim um total de 3.632 mortes devido ao novo coronavírus desde o início da crise pandémica.

Destes 79 óbitos, 47 ocorreram na região Norte, 16 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 10 no Centro, cinco no Alentejo e um no Algarve.

Quanto aos novos casos, o Norte volta a ser a região onde foram confirmados mais diagnósticos positivos nas últimas 24 horas, ao registar 3.191 novos casos de covid-19. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1.637 novos casos, o Centro com mais 791, o Alentejo com mais 133 e o Algarve com mais 119. Nas ilhas, foram diagnosticados mais 19 casos nos Açores e um na Madeira.

Atualmente há 3.051 pessoas internadas, mais 23 do que ontem. Destas, 431, mais uma face ao último balanço, estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) – o número mais elevado até então e que sobe há quatro dias consecutivos.

Por outro lado, mais 4.257 pessoas recuperam da doença. No total, 153.702 pessoas que estiveram infetadas já conseguiram superar a covid-19.

Há agora 78.641 casos ativos no país e as autoridades de saúde têm 79.627 contactos em vigilância.