Vídeo mostra homem a impedir que bebé seja raptado graças a golpe de jiu jitsu

Um homem impediu que outro raptasse um bebé do carrinho de uma mulher, num parque em Nova Iorque, nos Estados Unidos, graças a um golpe de jiu jitsu.

Segundo a imprensa norte-americana, Brian Kemsley, de 33 anos, estava a passear com a namorada quando reparou que um desconhecido tentava roubar o bebé do carrinho de uma mulher, enquanto esta segurava noutra criança. Imagens partilhadas nas redes sociais, mostram o homem, que é treinador de artes marciais, a envolver o corpo do suspeito com os braços e as pernas, para o manter no chão.

O New York Post avança que a polícia foi chamada ao parque, na semana passada, para lidar com uma pessoa que estava emocionalmente perturbada, e que, posteriormente, foi submetida a uma avaliação psicológica num hospital.

Brian Kemsley revela que percebeu que o homem poderia ter alguma doença mental, quando, a determinada altura, começou a falar como se estivesse a conversar com Barack Obama, no Salão Oval.

“O homem dizia coisas como: 'Como é que você sabe que este não é o meu bebé? Por que é que está ajudá-la? Este pode ser o meu bebé, você não sabe disso '”, lembrou ainda.

A polícia chegou ao local 15 minutos depois da intervenção de Kemsley e, felizmente, não houve feridos a registar.