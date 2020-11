As birras de Graça Freitas

Graça Freitas, com a falta de confiança dos cidadãos nela mais as suas contradições (provavelmente obrigadas pela política), para além de se ter tornado numa das figuras mais prejudiciais à luta contra a Covid, resolveu também tornar públicas algumas birras pessoais: por exemplo, ficamos a saber que ela não aprecia o excesso de informação sobre a Covid, para o qual tanto participa.

E a verdade é que muitos cidadãos, com o que os jornais de todo o mundo têm escrito sobre a matéria, se tornaram verdadeiros especialistas no assunto, procurando só ser mais coerentes do que ela – o que certamente muito e irritará (evitam como ela dizer que numa altura uma coisa pode ser prejudicial – ou, como as máscaras, dar uma sensação de falsa segurança – para mais tarde as achar imprescindíveis). Mas também não é nada difícil esta superação.

De resto, parece-me estarmos já numa altura em que ela não serve para cobrir o primeiro-ministro, limitando-se a provocar-lhe uma imagem ainda pior na luta contra a Covid.