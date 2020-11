Jovem ameaçou matar ex-namorada de 19 anos e filha por não aceitar fim da relação

Um jovem, de 21 anos, foi detido por violência doméstica no concelho de Amarante.

Em comunicado, a GNR explica que os militares apuraram que o suspeito terá perseguido e agredido física e psicologicamente a ex-namorada, de 19 anos, por não aceitar o fim do relacionamento amoroso.

O jovem terá dirigido ameaças de morte à vítima e à filha de ambos, de três anos, ameaçando suicidar-se de seguida.

Segundo a mesma nota, no passado domingo, dia 15, com recurso a violência e munido de uma arma branca e uma soqueira, o suspeito conseguiu entrar na habitação do atual namorado da vítima, onde "atentou contra a integridade física de ambos, tendo provocado ferimentos graves” no homem.

O agressor, com antecedentes criminais por roubo e furto, foi detido e foi apreendida uma faca que tinha na sua posse.

Depois de ser presente, na terça-feira, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, o homem ficou em prisão preventiva.