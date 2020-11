Tyga fez 'chover' notas em clube de striptease e acabou a gerar polémica

O rapper Tyga utilizou as redes sociais para partilhar vários vídeos onde surge num clube de striptease, em Miami, na Flórida, EUA, a atirar dinheiro ao ar. No entanto, a ‘generosidade’ do artista acabou por gerar polémica.

Cercado de mulheres, o ex-namorado de Kylie Jenner surge nas imagens com maços de notas de 1 dólar, que atira para o ar. Mesmo com várias pessoas a encher as mãos de notas, o chão ficou coberto de dólares.

No entanto, o rapper acabou por ser criticado por estar rodeado de pessoas, que não usavam máscara e não cumpriam o distanciamento social em plena pandemia mundial.

"Alguém percebe que continuamos no meio de uma pandemia mortal?", questionou um dos utilizadores. "Todos apanharam coronavírus", comentou outro. " O corona está a ver isto", lê-se.