Bobby Brown Jr. morreu aos 28 anos

Bobby Brown Jr. foi encontrado morto, esta quarta-feira, em sua casa, em Los Angeles. O filho do músico Bobby Brown tinha 28 anos.

As causas da morte do jovem ainda não foram reveladas mas a polícia norte-americana acredita que não se tenha tratado de um crime, segundo a TMZ.

Esta não é a primeira vez que o músico Bobby Brown perde um filho. No ano de 2015, Bobbi Kristina, filha do músico com a cantora Whitney Houstoun, afogou-se numa banheira depois de ter tomado uma dose elevada de drogas.

O irmão de Brown Jr., Landon Brown, já lamentou a sua morte nas redes sociais: "Amo-te para sempre, rei", escreveu, na sua conta oficial de Instagram. Bobby Brown ainda não comentou a morte do filho.