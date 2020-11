José Mourinho escolhe nova alcunha

José Mourinho autointitulou-se o Special One, no ano de 2004, e a alcunha acabou por ficar. Dezasseis anos depois, um jornalista do canal chinês Tencent Sports questionou o técnico português sobre que alcunha daria a si próprio neste momento. E Mourinho escolheu: The Experienced One [o experiente]. "Sou muito experiente. Tudo o que me acontece agora no futebol é déjà vu, algo que já me aconteceu antes. Acumular experiência é um enorme trunfo", explicou José Mourinho.

"Há trabalhos em que é preciso ter uma condição física especial, como os futebolistas, em que aos 40 anos não têm o mesmo potencial de quando tinha 20 ou 30 anos, a menos que seja o Zlatan Ibrahimovic, que é melhor ano após ano. Para seres treinador só precisas do teu cérebro e acumular experiências e conhecimento nos torna melhores", disse ainda o treinador.