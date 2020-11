PIB da OCDE cresce 9% no terceiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) no conjunto da OCDE aumentou em cadeia 9% no terceiro trimestre, mas manteve-se 4,3% abaixo do nível anterior ao surto da pandemia da covid-19 no início do ano, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comparação com o mesmo trimestre de 2019, o PIB entre julho e setembro foi 4,1% inferior em todos os países membros, explicou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) num comunicado.

A OCDE recorda que a atividade tinha diminuído 1,9% entre janeiro e fevereiro, quando os efeitos da pandemia de covid-19 começaram a fazer-se sentir, e que entre abril e junho a contração atingiu 10,6%.

O aumento no terceiro trimestre foi mais forte nos países que tinham sofrido os maiores declínios no segundo trimestre, precisa a organização.

Assim, em França aumentou 18,2% depois de uma contração de 13,7%, em Espanha 16,7% (depois de um recuo de 17,8%), em Itália 16,1% após uma diminuição de 13% e no Reino Unido 15,5% (tinha diminuído 19,8%).

Em termos homólogos, entre os países do G7, os Estados Unidos registaram a menor queda do PIB no terceiro trimestre (2,9%) e o Reino Unido a maior (9,6%).