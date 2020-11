George Clooney distribuiu 14 milhões de dólares por amigos

Há cerca de meia dúzia de anos, o ator George Clooney distribuiu 14 milhões de dólares por 14 amigos, uma vez que o filme Gravidade, que protagonizou na altura com Sandra Bullock, lhe rendeu mais dinheiro do que aquilo que esperava.

George Clooney, para surpresa dos amigos, conduziu uma carrinha até um armazém no centro de Los Angeles onde estavam “paletes gigantes com dinheiro” e encheu a bagageira com 14 milhões de dólares, ou seja, 11,8 milhões de euros. Depois, chamou 14 amigos a sua casa e deu 1 milhão de dólares a cada um, mais de 845 mil euros.

Apesar do amigo Rande Gerber já ter falado da história em entrevista à MSNBC, só agora George Clooney, 59 anos, veio confirmar a história e contar mais pormenores, numa entrevista à revista GQ.

“E eu pensei, sabes, sem eles não tenho nada disto", disse Clooney. “E eu pensei, basicamente, que se eu for atropelado por um autocarro, todos eles estão no testamento. Então, porque raio estou à espera de ser atropelado por um autocarro?”, apontou. “Abri um mapa e apontei para todos os lugares do mundo onde tenho de ir e todas as coisas que consegui ver por causa deles”, prosseguiu. “E disse: 'Como é que se retribui assim às pessoas? 'Oh, bem: Que tal um milhão de dólares?'.”

O ator explicou que o filme Gravidade foi um sucesso de bilheteira enorme e que o contrato previa o pagamento mediante a receita do filme. Assim, rendeu-lhe uns milhões de dólares de que não estava à espera.