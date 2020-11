Telma Monteiro na final do Campeonato da Europa de judo

Telma Monteiro já garantiu a presença na final de -57kg do Campeonato da Europa de judo, que começou esta quinta-feira feira e irá terminar no sábado. Assim, a judoca portuguesa já garantiu a sua 15.ª medalha em Europeus de judo, ficando apenas por saber se ocupa o primeiro ou o segundo lugar do pódio.

Telma Monteiro começou por derrotar a holandesa Sanne Verhagen e a polaca Julia Kowalczyk, ambas por ippon e, depois, a séria Marica Perisic nas meias-finais. Pela medalha de ouro, Telma Monteiro vai ter de defrontar a húngara Hedvig Karakas, que está um lugar à frente da judoca portuguesa no ranking mundial, em 10º.

Em 16 anos, Telma Monteiro já ganhou 15 melhadas: foi cinco vezes medalha de ouro - 2006 em Tampere, 2007 em Belgrado, 2009 em Tbilisi, 2012 em Chelyabinsk e 2015 em Baku, sendo que as duas primeiras foram em -52kg e as três seguintes em -57kg – duas vezes medalha de prata - 2011 em Istambul em -57kg e 2019 em Minsk nas equipas mistas – e ganhou sete medalhas de bronze - 2004 em Bucareste, 2005 em Roterdão, ambas em -52kg, 2010 em Viena, 2013 em Budapeste, 2014 em Montpellier, 2018 em Telavive e 2019 em Minsk, todas em -57kg.

Neste primeiro dia do Campeonato da Europa de judo, no que diz respeito aos outros judocas da Seleção Nacional, também na categoria de -57kg, Wilsa Gomes foi derrotada pela russa Daria Mezhetskaia, já depois de ter ganho à bielorrussa Ulyana Minenkova. Catarina Costa, número sete no ranking mundial de -48kg, foi afastada por Mireia Lapuerta Comas no golden point. Raquel Brito perdeu com a espanhola Laura Martínez Abelenda, em -48kg. Joana Ramos, em -52kg, perdeu logo no primeiro combate com a ucraniana Anna Borodina. Rodrigo Costa Lopes, em -60kg, perdeu com o russo Yago Abuladze, oitavo do ranking mundial. João Crisóstomo foi fastado por ippon frente ao ucraniano Georgii Zantaraia. Sergiu Oleinic chegou a ganhar ao húngaro Daniel Szegedi no golden point, mas foi eliminado pelo israelita Tal Flicker.