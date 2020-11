Costa quer que reuniões com epidemiologistas voltem a realizar-se com regularidade

Proposta do chefe de Governo foi revelada por José Luís Carneiro.

O primeiro-ministro quer que as reuniões entre especialistas e políticos sobre a evolução da covid-19 em Portugal voltem a realizar-se com maior regularidade, informou, esta quinta-feira, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro.

O dirigente socialista adiantou que a proposta de António Costa foi apresentada na parte final da reunião de hoje em Lisboa.

Recorde-se que as chamadas reuniões do Infarmed têm um objetivo de partilha de informação, tendo começado a 24 de março decorreram até 8 de julho, inicialmente eram semanais e depois passaram a quinzenais. Mais tarde deixaram de ter uma frequência regular, agora António Costa pretende voltar a trazer uma periodicidade.