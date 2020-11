Altice. Receitas crescem 0,9% para 541,1 milhões no terceiro trimestre

No acumulado dos primeiros nove meses do ano, valor ascende aos 1562,9 milhões de euros.

Apesar da pandemia, a Altice Portugal conseguiu ver as suas receitas crescerem em 0,9% no terceiro trimestre deste ano, para os 541,1 milhões de euros. Já no que diz respeito ao acumulado dos primeiros nove meses do ano, o valor das receitas ascende aos 1562,9 milhões de euros.

O CEO da empresa defende que “o 3º trimestre do ano revelou, mais uma vez, a força do desempenho da Altice Portugal, tanto nas receitas como no EBITDA, apesar dos impactos decorrentes da pandemia da covid-19”, defende Alexandre Fonseca. “Com a pandemia covid-19 ainda a afetar de forma significativa a economia, a prioridade da empresa continuou a ser a entrega de um portefólio inovador, potenciando a melhor experiência do cliente. Isto permitiu um crescimento das Receitas de 0,9% face ao período homólogo, fixando-se em 541,1 milhões de euros, bem como um crescimento do EBITDA de 0,5%, que atingiu os 216,9 milhões de euros, impulsionado por um movimento de contenção de custos, apesar dos fortes impactos decorrentes da redução das receitas do roaming, tendo presente o momento atual do setor do turismo no nosso país”, explica em comunicado.

Assim, a Altice registou, no mês de setembro, uma recuperação face às perdas do segundo trimestre devido “ao crescimento das vendas, especialmente telemóveis, da retoma das receitas de conteúdos premium desportivos e de alguma melhoria das receitas de roaming, apesar dos significativos impactos decorrentes da redução abrupta e expressiva do turismo em Portugal”.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) cresceu 0,5% no final de setembro, “impulsionado pelo crescimento das receitas associado a um movimento de contenção dos custos operacionais”.

No final do segundo trimestre, a Altice atingiu a meta estabelecida para este ano de 5,3 milhões de casas passadas com fibra, tendo no terceiro trimestre adicionado 70 mil casas à sua base total. No acumulado dos 9 meses, o total de casas passadas foi de 446 mil.

A nível de investimentos, neste trimestre, a Altice atingiu os 120,2 milhões de euros. No acumulado dos nove meses, o valor superou os 338 milhões.