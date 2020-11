Homem violou confinamento obrigatório e foi trabalhar em Albufeira

Depois de uma denúncia, militares encontraram o homem no seu local de trabalho.

Um homem, de 76 anos, foi detido pela GNR por violação do confinamento obrigatório, decretado no âmbito da pandemia da covid-19, no concelho de Albufeira.

A força de segurança revela esta sexta-feira que, na sequência de uma denúncia, os militares verificaram que o homem, a quem tinha sido determinado o dever de confinamento obrigatório, se encontrava no seu local de trabalho, tendo sido detido.

O homem foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Albufeira.